يد الأهلي بنغازي تفوز على الهلال

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأحد 27 يناير 2019, 08:21 مساء
من مباراة كرة اليد بين الأهلي بنغازي والهلال (صفحة الأهلي)

أكد فريق يد الأهلي بنغازي تفوقه على الهلال، في الوقت المتبقي من المباراة التي جمعتهما أمس، واُستكمل اليوم بسبب انقطاع التيار الكهربي.
وفاز فريق أهلي بنغازي على الهلال في إجمالي المباراة «25- 23»، بعد أن تعادل الفريقان في الوقت المستكمل اليوم ومدته 6.22 دقيقة، بهدفين لكل منهما.

نتائج الجولة الأولى:
فوز أهلي بنغازي على الهلال «25- 23» ودارنس على الاستقلال «20- 15» والمروج على الكرامة «35- 14» والنجمة على قار يونس «30- 18» وأهلي طرابلس على الاتحاد «19- 13» والمشعل على الصباح «26- 23» والأخضر على الكفاح «32- 22» والجزيرة على الشرطة «26- 22» وتعادل النصر وبنغازي الجديدة «18- 18».
 

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