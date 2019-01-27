رسالة رسمية تكشف «مخالفات» الاتحادات الفرعية لكرة القدم

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 27 يناير 2019, 08:15 مساء
من اجتماع سابق لاتحاد الكرة برئاسة عبدالحكيم الشلماني (صفحة اتحاد الكرة)

كشفت رسالة للاتحاد الليبي العام لكرة القدم، وجود حالات «فساد» إداري يضرب عددًا من اتحاداته الفرعية.

ومن خلال رسالة تحذير واضحة وكاشفة، وجهها اتحاد الكرة للاتحادات الفرعية ونشرها على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك»، جاء فيها: «لوحظ العديد من التجاوزات في استصدار قرارات تقضي بتصعيد بعض الفرق من درجة إلى درجة أعلى ضمن المسابقات التي تقام تحت إشرافها المباشر وذلك بالمخالفة للنظام الأساسي واللوائح المعمول بها».

وجاء أيضًا في الخطاب: «ضرورة تقيد والتزام الاتحادات الفرعية بنصوص وأحكام النظم واللوائح المعتمدة، وعدم استصدار أي قرارات بالمخالفة لها تحت أي مبرر، مع إلغاء أي قرارات صدرت فيما سبق بخصوص هذا الشأن».
 

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