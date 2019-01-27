ملعب طرابلس جاهز لمباريات الأسبوع السادس

أرضية ملعب طرابلس بعد ترميمها (بوابة الوسط)

أعلنت لجنة المنشآت باتحاد الكرة الليبي، أن ملعب طرابلس الدولي سيستقبل مباريات الدوري ابتداءً من الأسبوع المقبل، بعد أن انتهت عمليات صيانة غرف تغيير الملابس ودكتي البدلاء والمرميين وترميم العشب، رغم عدم استكمال صيانة المنصة الشرفية.

وكانت شركة المنشآت خاطبت الاتحاد الفرعي برسالة رسمية بهذا الخصوص، علمًا بأن المنصة الشرفية لم يتم تأهيلها بالشكل المرجو.

يشار إلى أن لجنة المسابقات شكلت لجنة فنية لمتابعة صيانة ملعب طرابلس، بعد شكوى الأندية من اللعب عليه، ما جعلها تنتقل إلى ملاعب أخرى، ما كبدها إرهاق التنقل والإقامة.



غرف تغيير الملابس بملعب طرابلس الدولي يعد صيانتها