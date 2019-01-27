المنتخب الليبي يبدأ رحلة البحث عن «الأمل الأولمبي»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 27 يناير 2019, 06:54 مساء
عناصر الجهازين الفني والإداري للمنتخب الأولمبي 27 يناير 2019 (صفحة اتحاد الكرة)

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الليبي الأولمبي، بقيادة رضا عطية، قائمة تضم 45 لاعبًا لخوض فترة الاستعدادات، لمباراة المنتخب النيجيري، ضمن الدور التمهيدي للتصفيات الأفريقية المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

ويخوض المنتخب الليبي منافسات التصفيات المؤهلة لنهائيات أفريقيا التي تستضيفها مصر خلال شهر نوفمبر المقبل، وسيتأهل إلى أولمبياد طوكيو 2022 الأربعة منتخبات الأولى بالنهائيات.

ويسافر المنتخب الأولمبي، خلال الأيام المقبلة إلى تونس، لتفعيل برنامجه التحضيري من خلال خوض عدد من المباريات الودية.

وسبق أن أعلن اتحاد الكرة، قائمة الطاقم الفني والإداري للمنتخب الوطني الأولمبي، تحت قيادة مدربه الوطني رضا عطية، ومساعده محمد الككلي، وناصر بلحاج، المدرب العام.

وضمت القائمة سالم الهدي مدرب الحراس، ومحمد عريبي المعد البدني، وصلاح برقو المشرف العام، وكمال الترهوني مدير المنتخب، وحسن طيرا إداري المنتخب، ورفعت نصر مشرف المعدات، ومصباح البوسيفي المرافق الإعلامي.

ويعد المعسكر الذي سيقام الخمس هو التجمع الأول للمنتخب الأولمبي منذ ثلاث سنوات.
 

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