ماليزيا ترفض دخول رياضيين إسرائيليين للمشاركة في بطولة

أحد سباحي منتخب إسرائل لزوي الاحتياجات الخاصة (أرشيفية: الإنترنت)

جردت اللجنة الأولمبية الدولية لذوي الاحتياجات الخاصة، الأحد، ماليزيا من حق استضافة بطولة العالم للسباحة 2019 بسبب تهديدها برفض السماح لرياضيين إسرائيليين بالمشاركة في البطولة.

وذكرت اللجنة في بيان أنه تم اتخاذ القرار «بعد عدم الحصول على الضمانات الضرورية من وزارة الداخلية في ماليزيا لمشاركة السباحين الإسرائيليين في البطولة دون أي تمييز وبشكل آمن»، وفقًا لـ«أ ف ب».

وقال أندرو بارسونز رئيس اللجنة: «عندما يستثني بلد مضيف رياضيين من بلد معين لأسباب سياسية، لا يكون أمامنا أي بديل سوى البحث عن بلد مستضيف آخر للبطولة».

وأضاف: «يجب أن تكون جميع البطولات الدولية مفتوحة لجميع الرياضيين المؤهلين والدول المؤهلة للتنافس بشكل آمن دون أي تمييز».

وكان من المقرر أن تجرى البطولات المؤهلة لألعاب طوكيو البارالمبية، في كوتشينغ من 29 يوليو حتى 4 أغسطس.

وقال بارسونز إنه في سبتمبر 2017 حصلت اللجنة على تطمينات بأنه سيتم السماح لجميع الرياضيين المؤهلين والدول بالمشاركة في البطولة مع ضمان سلامتهم.

وتدارك: «ولكن منذ ذلك الوقت حدث تغيير في القيادة السياسية، ولدى الحكومة الماليزية الجديدة أفكار مختلفة، ونحن نشعر بخيبة أمل لأن الرياضيين الإسرائيليين لم يسمح لهم بالتنافس في ماليزيا».

وذكر الناطق باسم الخارجية الإسرائيلية، إيمانويل نهشون، على «تويتر»: «هذا نصر للقيم على الكراهية والتعصب، وتأييد واضح للحرية والمساواة.. نشكر اللجنة البارالمبية على قرارها الجريء».

وفي وقت سابق هذا الشهر قالت ماليزيا «ذات الأغلبية المسلمة» إنها سترفض استضافة أية فعاليات تشارك فيها إسرائيل، وقال وزير الخارجية سيف الدين عبدالله: «نحن نقاتل نيابة عن المظلومين».

وتحظى القضية الفلسطينية بدعم واسع في ماليزيا، حيث خرج الآلاف إلى الشوارع احتجاجًا على قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل في 2017.

وكانت ماليزيا منعت رياضيين إسرائيليين من المشاركة في فعاليات.. ففي 2015 انسحب رياضيان إسرائيليان من مسابقة متزلجين في لانغكاوي بعدما رفضت ماليزيا منحهما تأشيرة دخول، كما رفضت استضافة مؤتمر للاتحاد الدولي لكرة القدم في 2017 بسبب مشاركة وفد إسرائيلي.

إلا أن حكومة سابقة سمحت لوفد إسرائيلي رفيع المستوى بالمشاركة في مؤتمر للأمم المتحدة في كولالمبور في 2018 ما أثار غضبًا عامًّا.

ويشكل المسلمون نحو 60% من سكان ماليزيا البالغ عددهم 32 مليونًا، كما تضم البلاد أعدادًا كبيرة من الإتنيتين الصينية والهندية.

