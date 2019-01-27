النصر يقبل استقالة العيساوي ويحدد موعد رحيله

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 27 يناير 2019, 05:31 مساء
فوزي العيساوي

أعلن نادي النصر أن يوم يعد غدٍ الثلاثاء سيشهد نهاية مشوار المدرب فوزي العيساوي، مع فريق الكرة الأول.

جاء ذلك من خلال منشور للإدارة على صفحة النادي بـ«فيسبوك» نُشر اليوم، وجاء فيه أن إدارة النادي قبلت اعتذار العيساوي عن عدم مواصلة مهامه بتدريب الفريق الأول لكرة القدم، ليتمكن من التركيز مع منتخبنا الوطني الذي تنتظره واحدة من أهم مبارياته القارية بمواجهة جنوب أفريقيا يوم 22 مارس، المؤهلة إلى كأس الأمم 2019 بالقاهرة.

يشار إلى أن العيساوي فاز مع النصر، الموسم الماضي، ببطولة الدوري الممتاز، وستكون مواجهة خليج سرت بعد غدٍ هي الأخيرة له.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

وكيل عام وزارة الصحة يوضح لـ«بوابة الوسط» موقفه من اتهامات مجلس النواب
ليبيا
«الوسط» تحاور الفريق ﻋﻠﻲ ﻛﻨﻪ: الجيش لن يتوحد في غياب الجنوب
ليبيا
هل تنجح «هدنة الأعيان» في تثبيت استقرار العاصمة؟
ليبيا
«جريدة الوسط».. سلامة: مكافحة الإرهاب وحماية المدنيين خط أحمر
ليبيا
في العدد 166: حملة على سلامة و تفاصيل هدنة «الأعيان»
ليبيا
مليار دولار خسائر إغلاق حقل الشرارة منذ 41 يومًا
ليبيا
أسماء قيادات في «داعش» ضمن كشف التعويضات في سرت
ليبيا
185 قتيلاً و456 مصابًا جراء حوادث السير خلال ديسمبر الماضي
ليبيا
المسماري يؤكد مقتل «أمير تنظيم القاعدة» في شرق ليبيا
ليبيا
تراجع عملات دولية رئيسية في السوق الموازية
ليبيا
«الأحوال المدنية» تُصدر أرقامًا وطنيّة لأرملة القذافي وأبنائها
ليبيا
قيادات مصراتة يطالبون بكشف معرقلي الترتيبات الأمنية والاقتصادية ويرفضون «عسكرة ...
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تعرف على ترتيب 2018 بقائمة الأعوام الأكثر دفئًا