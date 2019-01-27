النصر يقبل استقالة العيساوي ويحدد موعد رحيله

فوزي العيساوي

أعلن نادي النصر أن يوم يعد غدٍ الثلاثاء سيشهد نهاية مشوار المدرب فوزي العيساوي، مع فريق الكرة الأول.

جاء ذلك من خلال منشور للإدارة على صفحة النادي بـ«فيسبوك» نُشر اليوم، وجاء فيه أن إدارة النادي قبلت اعتذار العيساوي عن عدم مواصلة مهامه بتدريب الفريق الأول لكرة القدم، ليتمكن من التركيز مع منتخبنا الوطني الذي تنتظره واحدة من أهم مبارياته القارية بمواجهة جنوب أفريقيا يوم 22 مارس، المؤهلة إلى كأس الأمم 2019 بالقاهرة.

يشار إلى أن العيساوي فاز مع النصر، الموسم الماضي، ببطولة الدوري الممتاز، وستكون مواجهة خليج سرت بعد غدٍ هي الأخيرة له.

