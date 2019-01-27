المنتخب الكروي يختار 22 لاعبًا لبدء التجهيز لموقعة جنوب أفريقيا

من مباراة الذهاب بين المنتخب الليبي وجنوب أفريقيا (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن الطاقم الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، القائمة الرسمية للاعبين المحليين التي ستدخل في معسكر خارجي بتونس يوم 15 فبراير الجاري استعدادًا لمباراة جنوب أفريقيا المؤهلة لنهائيات أمم أفريقيا مصر 2019.

والقائمة المختارة تضم 22 لاعبًا يمثلون أندية الاتحاد والأهلي طرابلس والنصر والأهلي بنغازي والمدينة والاتحاد المصراتي.

واختار الجهاز الفني للمنتخب ثلاثة حراس مرمى هم، محمد نشنوش ومراد الوحشي وعبد الجواد رزق، كما اختار اللاعبين، علي رمضان علي سلامة وأحمد محمد رمضان وأحمد كامل التربي وعلي معتوق عمران وعبد العزيز بالريش ومحمود علي عكاشة ومعتصم مسعود صبو والشامخ فرج الشامخ وعبد الله فتحي محمد وبدر حسن والمهدي الهوني وسالم عبلو وأحمد محمد إحميد وسالم المسلاتي «روما» ومعتز المهدي فضل ومفتاح طقق وسالم محمد إحميد وأنيس سلتو وخالد مجدي.

يشار إلى أن المنتخب الليبي يخوض منافسات التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا بالقاهرة 2019، ضمن المجموعة الخامسة، وله سبع نقاط، في الترتيب الثالث، خلف جنوب أفريقيا بتسع نقاط، ويحتاج المنتخب الوطني إلى تحقيق الفوز في مباراته الأخيرة المقرر لها أمام جنوب أفريقيا يوم 22 مارس المقبل، ليتأهل إلى النهائيات بصحبة نيجيريا، صاحبة الترتيب الأول ولها مباراة مع سيشل متزيل الترتيب بنقطة واحدة.

