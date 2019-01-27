بالصور: اجتماع المساء يحسم خطة استعداد «الفرسان» المصيرية لجنوب أفريقيا

بنغازي - بوابة الوسط: زين العابدين بركان | الأحد 27 يناير 2019, 03:11 مساء
جانب من اجتماع اتحاد كرة القدم الليبي بحضور العيساوي (المركز الإعلامي)

عُـقد بمقر الاتحاد الليبي لكرة القدم، مساء، أمس السبت، اجتماعٌ مهمٌ حضره النائب الثاني لرئيس مجلس الإدارة حسين الحبيب المرابط، ونائب رئيس لجنة المنتخبات وعضو مجلس إدارة الاتحاد نوري جموم، بحضور الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول فوزي العيساوي وبوبكر باني ومدرب حراس المرمى محمد البوسيفي، ومدير المنتحب سالم صولة، وإداري الفريق حسين الفريطيس.

وتم خلال الاجتماع تحديد موعد بداية التجمع الأول للمنتخب للاعبين المحليين بتونس بداية من يوم الجمعة الموافق 15 فبراير، الذي سيستمر حتى يوم 23 فبراير المقبل.

يذكر أن المنتخب الليبي سيستقبل منتخب جنوب أفريقيا ضمن الجولة الأخيرة من تصفيات المجموعة الخامسة، الحاسمة لتصفيات الـ«كان» في الثالث والعشرين من شهر مارس المقبل بملعب الطيب المهيري بتونس.

جانب من اجتماع اتحاد كرة القدم الليبي بحضور العيساوي (المركز الإعلامي)
جانب من اجتماع اتحاد كرة القدم الليبي بحضور العيساوي (المركز الإعلامي)
جانب من اجتماع اتحاد كرة القدم الليبي بحضور العيساوي (المركز الإعلامي)
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