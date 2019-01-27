المدرب التونسي منير اشبيل بديلاً لعادل الشتوي في الأولمبي الليبي

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأحد 27 يناير 2019, 03:05 مساء
المدرب التونسي منير اشبيل (أرشيفية : الإنترنت)

تعاقدت إدارة نادي الأولمبي الزاوية رسميًا مع المدرب التونسي منير اشبيل لتدريب الفريق الأول بديلاً للمدرب الوطني عادل الشتوي، الذي قدم استقالته من تدريب الفريق بعد النتائج السلبية وتواجد الفريق في آخر ترتيب المجموعة الثانية بنقطتين.

وشهد الدوري في أسبوعه الخامس استقالة عدد من المدربين من بينهم علي المرجيني من السويحلي، وجمال خميس من المدينة، وأحمد السنفاز من التحدي، وفوزي العيساوي من النصر.

وقد سبق لاشبيل تدريب فريق المدينة الموسم الماضي، حيث يتمتع بخبرة في الدوري الليبي، الأمر الذي قد يسهل من مهمته مع الأولمبي الزاوية في التعرف باللاعبين.

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