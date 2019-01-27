ترقب لكلاسيكو مصراتة وديربي بنغازي في الطائرة.. بعد قليل

جانب من منافسات الطائرة الليبية (المركز الإعلامي)

أقيمت أمس السبت بالصالة الكبرى بطرابلس ثلاث مباريات في الجولة الأولى لسداسي الكرة الطائرة، وفاز السويحلي على النصر بثلاثة أشواط لصفر (25/ 22، 25/ 16، 25/ 13)، وفي المباراة الثانية فاز الأهلي طرابلس على الأهلي بنغازي بثلاثة أشواط لشوط واحد (25/ 21، 25/ 16، 22/ 25، 25/ 17)، وفي المباراة الثالثة فاز الاتحاد المصراتي على التصدي بثلاثة أشواط دون رد (25/ 12، 25/ 18، 25/ 18).

وجاء الترتيب بعد الجولة الأولى الاتحاد المصراتي والسويحلي والأهلي طرابلس بنقطتين لكل منهم، وبقي رصيد النصر والأهلي بنغازي والتصدي دون نقاط.

ويتجدد الموعد اليوم الأحد بالصالة الكبرى بطرابلس مع ثلاث مباريات أخرى، المباراة الأولى تجمع الأهلي طرابلس مع التصدي، ويعقبها كلاسيكو مرتقب بين قطبي مصراتة السويحلى والاتحاد المصراتي، والمباراة الثالثة تجمع قطبي الكرة الطائرة ببنغازي النصر والأهلي بنغازي.



يشار إلى أن الدور السداسي بنظام التجمع ومن مرحلة واحدة، وتتأهل الفرق المتحصلة على التراتيب الأربعة الأولى للمرحلة الثالثة والنهائية.