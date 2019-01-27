6 مباريات في الجولة الأولى لكأس السلة

جانب من مباراة سابقة لفريق الأهلي بنغازي في كرة السلة (المركز الإعلامي)

كشفت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة السلة مواعيد مباريات كأس ليبيا لكرة السلة للموسم الرياضي 2018/ 2019.

وتكون الانطلاقة السبت الموافق الثاني من فبراير بست مباريات بالصالة الكبرى بطرابلس، حيث تقام ثلاث مباريات بالمجموعة الأولى الشباب يلتقي الوحدة، والأهلي طرابلس يواجه اليرموك، والاتحاد يتبارى مع المدينة.

وبالمجمع الرياضي ببنغازي ستقام ثلاث مباريات بالمجموعة الثانية، حيث يلتقي الأهلي بنغازي مع الهلال، والمروج يلتقي خالد بن الوليد والنصر يواجه التحدي.

المرحلة الأولى لمسابقة الكأس ستكون من مجموعتين وبنظام النصف دوري.