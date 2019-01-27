استكمال التيار الكهربائي بين الأهلي بنغازي والهلال وسط 4 انتصارات في اليد

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأحد 27 يناير 2019, 11:45 صباحا
مباراة في كرة اليد لفريق الأهلي بنغازي (المركز الإعلامي)

جرت أمس السبت أربع مباريات في الأسبوع الأول للدوري الليبي لكرة اليد أسفرت عن فوز دارنس في قاعة البيضاء على الاستقلال 20/ 15، وبالمرج فاز المروج على الكرامة 35/ 14 وببنغازي فاز النجمة على قار يونس 30/ 18 وتوقفت مباراة الأهلي بنغازي والهلال بسبب انقطاع التيار الكهربائي والنتيجة تقدم الأهلي بنغازي 23/ 21.
 
وسبق وفاز الأخضر على الكفاح 32/ 22 والجزيرة على الشرطة 26/ 22 وتعادل النصر وبنغازي الجديدة 18/ 18.

في الوقت نفسه قررت لجنة مسابقات اليد استكمال مباراة الأهلي بنغازي والهلال في الدوري اليوم الأحد من زمنها المتبقي 6.22 دقيقة وبنفس الملعب وطاقم التحكيم.
 
الفريقان ضمن مجموعة المنطقة الثانية رفقة فرق النصر وقاريونس وبنغازي الجديدة والنجمة.

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