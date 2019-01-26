يد الأهلي طرابلس تفوز على الاتحاد

فريق كرة اليد بنادي الأهلي طرابلس (المركز الإعلامي)

فاز فريق الأهلي طرابلس لكرة اليد، اليوم السبت، على فريق الاتحاد بنتيجة 19 مقابل 13 في المباراة التي أُقيمت بينهما بقاعة مصراتة دون حضور الجمهور.

تأتي المباراة ضمن منافسات الأسبوع الأول، الذي انطلق أمس الجمعة، في الدوري الليبي لكرة اليد، وانطلق الجمعة قطار الدوري الليبي لكرة اليد للموسم الجديد 2018/ 2019 بأربع مباريات أسفرت عن فوز الأخضر بقاعة البيضاء على الكفاح «32- 22» وبقاعة زوارة فاز الجزيرة على الشرطة «26- 22» وبقاعة النجمه تعادل النصر مع بنغازي الجديدة «18- 18» وبقاعة مصراتة فاز المشعل على الصباح «26- 23».

دوري اليد هذا الموسم يقام بمشاركة 18 فريقًا موزعة على ثلاث مناطق المنطقة الأولى تضم فرق الاتحاد والأهلي طرابلس والجزيرة والشرطة والمشعل والصباح، والمنطقة الثانية ضمت فرق النصر والأهلي بنغازي والنجمة والهلال وقاريونس وبنغازي الجديدة، والمنطقة الثالثة تضم فرق المروج والأخضر والكرامة والاستقلال ودارنس والكفاح.

كل مجموعة تتبارى فيما بينها من دوري كامل (ذهاب وإياب) ويتأهل المتحصلان على الترتيبين الأول والثاني للمرحلة التالية، ويقام نصف دوري بين الفرق المتحصلة على الترتيب الثالث، والأول والثاني يتأهلان للمرحلة الثانية، حيث تقسم الفرق الثمانية إلى مجموعتين، وتتبارى كل مجموعة من مرحلتين (ذهاب وإياب) وأول المجموعتين سيلتقيان في المباراة النهائية لتحديد بطل ليبيا لكرة اليد، وصاحبا الترتيب الثاني في كل مجموعة يتباريان لتحديد صاحب المركز الثالث.