الخمس تجهز المنتخب الليبي الأولمبي

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | السبت 26 يناير 2019, 06:15 مساء
المدير الفني للمنتخب الليبي الأولمبي (أرشيفية : الإنترنت)

بدء الخميس تجمع المنتخب الأولمبي لكرة القدم بمدينة الخمس بقيادة المدرب الوطني رضا عطية، مديرًا فنيًّا، وناصر بلحاج مدربًا، وكمال الترهوني مديرًا للمنتخب.

وستكون تدريبات المنتخب الأولمبي لمدة أربعة أيام، وقد حضر الجمعة 32 رياضيًّا منضمين للقائمة المختارة، التي ضمت في حراسة المرمى مسعود الجبالي ومراد الزيداني وراضون توفيق.

واللاعبون هم: علي أبوسوير وعمران سالم وجهاد شلدون ومعاذ عيسى وعبد الله بلعلم وأسامة البدوي ومحمد الفطيسي وطه الشريف ومحمد الفطيسي وبلقاسم رجب ومحمد عادل وطاهر بن عامر ومحمد التاروغي العكشي والمعتصم اللافي وأيوب المبروك ومهند الوصيف ومحمد النقاز وعلاء القجدار ومحمد الغنيمي وعبد الحكيم عمار وأيمن الزيتوني ومنير محمد الجملي وأحمد الأماني وسفيان إدريس وأيمن حريبش ومعاذ العمامي وأحمد العبار.

ولم تعلن القائمة أسماء المحترفين الذين سيتم اختيارهم للمنتخب الأولمبي قبل الاستحقاق الأفريقي في الثامن عشر من شهر مارس المقبل في تونس أمام منتخب نيجيريا المؤهلة لنهائيات أمم أفريقيا بمصر.

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