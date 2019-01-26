الاجتماع الأول للاتحاد الليبي لبناء الأجسام

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | السبت 26 يناير 2019, 06:12 مساء
منافسات سابقة في بناء الأجسام (أرشيفية : الإنترنت)


يعقد مجلس إدارة الاتحاد الليبي لبناء الأجسام أول اجتماع له للموسم الرياضي 2019، الاثنين المقبل، في تمام الساعة العاشرة صباحًا بحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة.

وقد حصلت «بوابة الوسط» على بنود جدول الأعمال لهذا الاجتماع المتضمن عديد النقاط، التي من بينها مراجعة رسمية لبطولة أفريقيا لبناء الأجسام واعتماد النظام الأساسي للاتحاد ومناقشة جدول البرنامج العام للعام 2019.

كما سيتم مراجعة بنود الاجتماع السابق ومناقشة الورقات المقدمة والمقترحات من جانب أعضاء مجلس الإدارة، واتخاذ ما يلزم بشأنها وتضمينها ضمن خريطة 2019 وما يستجد من أعمال.

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