ليبيا تستضيف بطولة أفريقيا لشباب السلة

فريق الشباب الليبي لكرة السلة (أرشيفية : الإنترنت)

عُـقد بمقر الاتحاد الليبي لكرة السلة، اجتماع تمهيدي بين الدكتور فؤاد برغش رئيس الاتحاد الليبي لكرة السلة، وعمر البرشوشي رئيس المنطقة الأفريقية الأولى لكرة السلة بحضور جمال مفتاح الأمين العام للاتحاد الليبي، ومحمد الفقي أمين الصندوق، وفرج السنوسي رئيس لجنة المنتخبات، وعبدالعزيز مرسيط مدير مكتب العلاقات والخدمات.

وحسب صحفة الاتحاد الليبي لكرةالسلة، تم خلال الاجتماع التشاور في كل الإجراءات المتعلقة باستضافة ليبيا البطولة الأفريقية تحت 16 سنة لفرق المنطقة الأولى، ودراسة كل التدابير التي من شأنها إنجاح البطولة.

كما تم الاتفاق على عقد اجتماعات دورية للتنسيق والترتيب لاحتضان البطولة ووضع كل الإمكانات اللازمة لتكون ليبيا في مستوى الحدث.