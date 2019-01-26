احتفالية في ختام دورة السباحة

الاتحاد الليبي للسباحة يقيم احتفالية دورة معلمي السباحة (المركز الإعلامي)

أقام الاتحاد الليبي للسباحة احتفالية دورة معلمي السباحة للمستوى الأول بفندق «باب البحر»، الجمعة، التي أشرف عليها الاتحاد الليبي بالتعاون مع الاتحاد الإيطالي، وحاضر فيها خبيران من الاتحاد الإيطالي، وشارك فيها 39 مدربًا تم ترشيحهم من اتحاداتهم الفرعية.



وافتتح الاحتفالية رئيس الاتحاد الليبي للسباحة، عصمان القنين، بكلمة أكد فيها أهمية الاستفادة من مثل هذه الدورات، وتفيعل مثل هذه الاتفاقات في الرفع من المستوى الفني للسباح والمدرب الليبي، مؤكدًا أنه ستكون هناك دورات متقدمة في المدة القريبة المقبلة.

وقد حضر الاحتفالية عديد الشخصيات من بينها رئيس اللجنة الأولمبية الليبية الدكتور جمال الزروق، والأمين الثاني للسفارة الإيطالية نكول ناتروني، ورئيس مجلس إدارة المصرف الزراعي فتحي بوشعراية، ورئيس شركة القطر والإنقاذ البحري عبد السلام الناجي، ورؤساء الاتحادات الرياضية وأعضاء من مجالس إدارات الاتحادات الرياضية.

وتم تكريم عدد من الشخصيات الرياضية يتقدمهم رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة بشير القنطري، ورئيس اللجنة الأولمبية الليبية جمال الزروق والاتحاد الإيطالي والمحاضران الإيطاليان، ومصطفى سكندر، الراعي لبطولة الماستر 2018، كما تم توزيع الشهادات على المتدربين في الدورة وشهادات شكر خاص لنوري الخبولي نائب رئيس الاتحاد، ورئيس الدورة محمد الفقيه مدير العلاقات الدولية بالاتحاد، ونبيلة التاجوري عضوة الاتحاد ومديرة الدورة.

الاتحاد الليبي للسباحة يقيم احتفالية دورة معلمي السباحة (المركز الإعلامي)

الاتحاد الليبي للسباحة يقيم احتفالية دورة معلمي السباحة (المركز الإعلامي)