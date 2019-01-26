جماهير الأهلي طرابلس تجتمع وترسم معالم طريق الإصلاح ببيان مهم

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | السبت 26 يناير 2019, 06:05 مساء
جماهير الأهلي طرابلس في المدرجات خلال لقاء سابق (المركز الإعلامي)

عُـقد، أمس الجمعة، بنادي الأهلي طرابلس اجتماعٌ لجماهير النادي بقاعة الألعاب الجماعية، وتم خلال الاجتماع مناقشة عديد الأمور التي تخص النادي وأصدرت بيانًا قالت فيه:
 
1- فصل رئاسة الجمعية العمومية عن إدارة النادي وتحديد يوم 19-2-2019 جلسة لاجتماع الجمعية العمومية؛ وذلك لانتخاب رئيس وأعضاء الجمعية العمومية.
 
2- تقديم اعتذار لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة بالنادي وأيضًا للشخصيات الاعتبارية بالنادي والجماهير والإداريين واللاعبين القدامى لما بدر من بعض الحاضرين خلال الاجتماع السابق بفندق «باب البحر».
 
3- استمرار الإدارة الحالية واستكمال الفراغات الخاصة بمجلس الإدارة بعد تزكيتها من قبل الجمعية العمومية لتسيير المرحلة الحالية إلى حين فترة الانتخابات القادمة بعد نهاية الاستحقاقات لجميع الألعاب، وعقد جلسة لمساءلة الإدارة الحالية بعد انتخاب رئيس وأعضاء الجمعية العمومية.
 
4- دعم رابطة اللاعبين القدامى لمواصلة عملها.
 
5- تشكيل لجنة للتواصل مع إدارة النادي للرد على كل التساؤلات التي قدمتها جماهير النادي خلال الاجتماع.

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