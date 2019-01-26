دعوة ملاكمي طرابلس للأواسط للتجمع

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | السبت 26 يناير 2019, 06:01 مساء
جانب من منافسات الملاكمة الليبيىة (أرشيفية : الإنترنت)

دعا الأمين العام للاتحاد الفرعي للملاكمة بطرابلس، عبد الكريم مانيطة، جميع الملاكمين الحاصلين على قلائد ذهبية في بطولة طرابلس للأواسط للتجمع اليوم السبت، في صالة الاتحاد العسكري للملاكمة تحت إشراف عبد الحكيم عمار ومساعده المبروك الصويعي، وذلك لمباشرة التدريب.

يأتي هذا استعدادًا لبطولة ليبيا للأواسط، التي ستقام في بنغازي الأسبوع الأول من العطلة الدراسية المقبلة، والرياضيون هم أكرم عبد الحكيم أنبيه ومؤيد عبد الحكيم عكاشة وعلي الأحمر وجلال فتحي علي وونيس يحيى وساجد حسين ومحمد فريضة وطلال فتحي وميلاد السائح.

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