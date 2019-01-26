المنتخب الأولمبي يستعد لنيجيريا من أجل طوكيو

بنغازي - بوابة الوسط: زين العابدين بركان | السبت 26 يناير 2019, 05:56 مساء
مباراة ودية سابقة لمنتخب الشباب الليبي (المركز الإعلامي)

باشر المنتخب الوطني الأولمبي لكرة القدم تدريباته وتحضيراته بملعب نادي الخمس بإشراف الجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني رضا عطية ومساعده محمد الككلي، وناصر بلحاج مدربًا عامًّا؛ استعدادًّا لمباراته الدولية المهمة التي ستجمعه بنظيره المنتخب النيجيري الأولمبي ضمن التصفيات الأفريقية للمنتخبات.

وتقام مباراة الذهاب الأولى بتونس فيما تقام مباراة العودة في نيجيريا وذلك خلال الفترة من 18 إلى 26 من شهر مارس المقبل من أجل التأهل لنهائيات البطولة التي ستستضيف نهائياتها ملاعب مصر خلال شهر نوفمبر المقبل.

البطولة ستشهد تأهل المنتخبات الأربعة الأولى كممثلة للقارة الأفريقية في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2020، وينتظر أن يتحول المنتخب الليبي الأولمبي خلال الأيام القريبة المقبلة إلى تونس لمواصلة برنامج تحضيراته وخوض سلسلة من المباريات الودية التجريبية.

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