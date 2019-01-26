بالصور: سالم «روما» يتوج بجائزة الكرة الذهبية

تتويج سالم «روما» بجائزة الكرة الذهبية (المركز الإعلامي)

توِّج، أمس الجمعة، لاعب نادي الاتحاد سالم المسلاتي «روما» بجائزة الكرة الذهبيه كأفضل لاعب ليبي في العام 2018 في الاحتفالية التي أقامها «راديو ليبيا الرياضي» بقاعة كلية التقنية بمصراتة.

جاء ذلك بحضور مدير جائزة الكرة الذهبية مصطفي المصلى، ورئيس الاتحاد السابق لكرة القدم ورئيس جمعية قدامى اللاعبين صلاح العربي، وعدد من الرياضيين القدامى والاعلاميين والمهتمين بالشأن الرياضي، وجاء ثانيًا لاعب الأهلي طرابلس أنيس سلتو وثالثًا لاعب النصر خالد مجدي.

يذكر أن الاستفتاء على الجائزة استهدف 31لاعبًا، وشارك فيه 93 شخصية رياضية من مدربين وإعلاميين ورياضيين قدامى وعدد من قائدي الفرق بالدوري الممتاز.

تتويج سالم «روما» بجائزة الكرة الذهبية (المركز الإعلامي)

تتويج سالم «روما» بجائزة الكرة الذهبية (المركز الإعلامي)

إعلان تتويج سالم «روما» بجائزة الكرة الذهبية (المركز الإعلامي)

تتويج سالم «روما» بجائزة الكرة الذهبية (المركز الإعلامي)

جائزة سالم «روما» بجائزة الكرة الذهبية (المركز الإعلامي)