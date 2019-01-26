فوز سلة المروج والأهلي بنغازي

جانب من منافسات السلة الليبية (أرشيفية : الإنترنت)

جرت، أمس الجمعة، بمجمع «سليمان الضراط» في بنغازي آخر مباراتين في الجوله الخامسة للمرحلة الثانية للدوري الليبي لكرة السلة، وفاز في المباراة الأولى المروج على خالد بن الوليد «94- 45» وفي المباراة الثانية تفوق الأهلي بنغازي على التحدي «90- 48».

وسبق وفاز اليرموك على الشباب «62- 53» والأهلي طرابلس على الوحدة «110- 31» والاتحاد على المدينة «84- 37» والنصر على الهلال «100- 63».

تتصدر المجموعة الأولى فرق الأهلي طرابلس والاتحاد واليرموك والمجموعة الثانية الصدارة للنصر والمروج والأهلي بنغازي.

دوري السلة من مجموعتين ومن ثلاث مراحل، وتتأهل الفرق أصحاب التراتيب الثلاثة الأولى من كل مجموعة للدور السداسي.