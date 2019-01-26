النعمي يتوج بكأس وذهبية شطرنج طرابلس

جانب من منافسات سابقة في الشطرنج الليبي (أرشيفية : الإنترنت)

توِّج هاشم النعمي ببطولة طرابلس للشطرنج برصيد ثماني نقاط، وجاء في الترتيب الثاني محمد السوري بـ 7.5 نقطة وثالثًا أحمد عثمان بـ7 نقاط ورابعًا حمزة الدبار بـ 6.5 نقطة، ومن خلفهم خمسة لاعبين بـ 6 نقاط.

وبكسر التعادل جاء خامسا محمود المسماري وسادسًا جمال العريفي وسابعًا خالد فرنكه وثامنًا عبدالرحمن التير وتاسعًا محسن الدغري وعاشرًا عبدالفتاح الحضيري.

البطولة جرت بمسرح مدرسة أبومليانة وبمشاركة 54 لاعبًا وتواصلت 9 جولات تحت إشراف وتنظيم اتحاد شطرنج طرابلس، وبالتعاون مع الجمعية الليبيه للشطرنج وفريق بيدق سالك.