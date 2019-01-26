أجندة قوية تنتظر سداسي الطائرة الليبية.. بعد قليل

منافسات من الكرة الطائرة الليبية بمشاركة السويحلي (المركز الإعلامي)

تنطلق، اليوم السبت، بالقاعة الكبرى بطرابلس الجولة الأولى من مباريات الدور السداسي لبطولة الكرة الطائرة بمشاركة فرق السويحلي والنصر والاتحاد المصراتي والأهلي طرابلس والأهلي بنغازي والتصدي.



وفي اليوم الافتتاحي ستقام ثلاث مباريات: السويحلي يواجه النصر في مباراة الافتتاح، ويعقبها لقاء الأهليين طرابلس وبنغازي، والمباراة الثالثة ستجمع التصدي والاتحاد المصراتي.

ويتجدد الموعد، الأحد، مع ثلاث مباريات التصدي يلتقي أهلي طرابلس وتعقبها مباراة الاتحاد المصراتي والسويحلي، والمباراة الثالثة تجمع الأهلي بنغازي والنصر.



والإثنين المباراة الأولي تجمع السويحلي مع الأهلي بنغازي، ويعقبها لقاء النصر والتصدي، وفي المباراة الثالثة يلتقي الأهلي طرابلس مع الاتحاد المصراتي وتخلد الفرق للراحة الثلاثاء.

ويلتقي الأربعاء الاتحاد المصراتي مع النصر وتعقبها مباراة التصدي مع الأهلي بنغازي والمباراة الثالثة تجمع الأهلي طرابلس مع السويحلي.

الخميس المباراة الأولى تجمع الأهلي بنغازي والاتحاد المصراتي ويعقبها لقاء النصر والأهلي طرابلس، وفي المباراة الثالثة مواجهة بين السويحلي والتصدي.

والدور السداسي بنظام التجمع ومن نصف دوري بواقع ثلاث مباريات يوميًّا دون حضور الجمهور وتتأهل الفرق المتحصلة على التراتيب الأربعة الأولى للمرحلة الثالثة التي ستقام بنظام التجمع ومن مرحلتين، التجمع الأول في ملعب الفريق الحائز على الترتيب الثاني في الدوري السداسي، والتجمع الثاني في ملعب الفريق المتحصل على الترتيب الأول في الدوري السداسي، والفريق الأكثر نقاطًا في تجمعي الدوري الرباعي سيتوج ببطولة ليبيا للكرة الطائرة.