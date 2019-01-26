1.5 مليون دينار لـ «فرسان المتوسط» استعدادًا لـ «الأولاد»

خصصت الهيئة العامة للشباب والرياضة مليونًا ونصف المليون دينار ليبي، دعمًا للمنتخب الوطني خلال الفترة المقبلة، التي ستشهد استحقاقًا أفريقيًا مهمًا في شهر مارس المقبل؛ استعدادًا لمباراة جنوب أفريقيا المؤهلة إلى نهائيات أفريقيا بمصر 2019، وسبق وأكد المدير الإداري للمنتخب الوطني الليبي لكرة القدم، سالم صولة، أن المنتخب سيدخل في معسكر إعدادي في تونس في الثالث عشر من شهر فبراير المقبل، استعدادًا لختام تصفيات المجموعة الخامسة المؤهلة للأمم الأفريقية.

وحددت لجنة المنتخبات بالاتحاد الليبي لكرة القدم السبت 23 من شهر مارس المقبل موعدًا لمباراة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم وجنوب أفريقيا، وأكد صولة، أن الجهاز الفني اختار ملعب «الطيب المهيري» بصفاقس مكانًا للمباراة المهمة، وأضاف أن المنتخب الوطني سيدخل معسكرًا، كما أن هناك مساعٍ لإجراء مباراة أو اثنتين وديتين خلال هذه الفترة لرفع المستويين الفني والبدني، وأن هناك عديد الأسماء سوف يعلن عنها خلال الأيام المقبلة، بعد عودة المدرب الوطني فوزي العيساوي من الاستحقاقات الأفريقية مع نادي النصر.

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في الوقت نفسه، لم يعد يفصل صعود المنتخب الليبي الأول لكرة القدم للأمم الأفريقية المقبلة، سوى الفوز على جنوب أفريقيا «الأولاد»، في المباراة المقبلة بينهما، ضمن ختام تصفيات المجموعة الخامسة المؤهلة، بعد أن تنفس «فرسان المتوسط» الصعداء، بإعلان اختيار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) مصر مستضيفا للبطولة، عبر التصويت في اجتماع «الكونغرس» بالعاصمة السنغالية داكار، وحصلت مصر على 16 صوتا مقابل صوت واحد لجنوب أفريقيا، من أصل 18 صوتا، حيث امتنع عضو واحد عن التصويت، بعد أن دخلت مصر في منافسة مع جنوب أفريقيا، لنيل شرف تنظيم بطولة أمم أفريقيا 2019، بدلا عن الكاميرون التي سحب منها التنظيم لعدم الوفاء بالالتزامات المطلوبة، وكأن جنوب أفريقيا جاءت في الطريق مرتين، الأولى أمام مصر بشأن التنظيم، وتحقق الهدف بإسناد البطولة لمصر، والثانية تتوقف على أقدام «الفرسان» أنفسهم.

البطولة المقبلة هي أول بطولة للأمم تستقبل 24 منتخبا، بعد أن كانت تقام طوال السنوات الماضية بنظام 16 منتخبا، الأمر الذي أقرته اللوائح بوضع 48 منتخبا في منافسات التصفيات طوال الأشهر الماضية، بما فيها البلد المستضيف الكاميرون، وقتها، حيث تنافس في المجموعة الثانية، على أن يصعد من كل مجموعة الأول والثاني فقط، بينما تصعد الدولة المستضيفة بغض النظر عن ترتيبها ونتائجها في المجموعة، وقد ضمنت مصر التأهل مع تونس بشكل رسمي من قبل عن المجموعة العاشرة، فضلا عن كون الملف المصري هو الأكمل، حيث حرصت الدولة المصرية على تسليم الموافقة الحكومية ضمن أوراق الملف، وهو شرط أساسي، الشيء الذي لم تقدمه جنوب أفريقيا.

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المثير أن الدكتور جمال الجعفري رئيس اتحاد كرة القدم الليبي «الموقوف» فاجأ الجميع بظهوره بل وحضوره اجتماع «كونغرس» الأفريقي، للتصويت على اسم البلد المنظم لبطولة الأمم الأفريقية، في الوقت الذي يمر فيه الجعفري ببعض المشاكل والأزمات الداخلية مع اتحاده، الأمر الذي أسفر عن استبعاده، لحين البت في أمر بقائه من عدمه، ليتم إسناد مهمة تسيير الأعمال لنائبه الأول عبد الحكيم الشلماني، لكن، فيما يبدو أن الفيفا التي سبقت وأن قامت بتهنئة الجعفري لمناسبة العام الجديد، والكاف الذي سمح بتواجده على رأس منضدة الاجتماعات لا يعترفون إلا به، كونه آخر رئيس اتحاد كرة قدم ليبي منتخب.

ويتمتع الجعفري بمناصب أخرى بخلاف كونه رئيس الاتحاد الليبي المنتخب، فهو رئيس اتحاد شمال أفريقيا، وتربطه علاقة وطيدة برئيس اتحاد كرة القدم المصري هاني أبوريدة، الذي ساهم في استدعائه لضمان تصويت ليبيا لمصر، حتى تبقى فرص وحظوظ ليبيا قائمة في المنافسة خلال مباراة جنوب أفريقيا المقرر إقامتها في مارس المقبل بتونس، ضمن ختام تصفيات المجموعة العاشرة، والفائز من المباراة سيتأهل مباشرة بجانب نيجيريا، بعكس لو أسند التنظيم لجنوب أفريقيا، فكانت ستصبح المباراة دون فائدة.

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وسجل منتخب ليبيا الأول لكرة القدم تواجده على ساحة المنافسة بقوة بفوزه الكاسح على سيشل، بنتيجة (8-1)، ضمن الجولة الخامسة من التصفيات، مسجلا أرقاما قياسية بامتياز، حيث يعد الفوز الكبير بثمانية أهداف مقابل هدف واحد، أكبر انتصار يسجله الفريق الوطني في تاريخ مشاركاته في تصفيات الـ«كان»، خارج قواعده، وسبق للمنتخب أن حقق الفوز بثمانية أهداف دون مقابل على حساب ساوتومي، لكن بملعب بنغازي الدولي، الانتصار الكبير على سيشل جعل مهاجم الفريق أنيس سلتو هدافا للمنتخب في التصفيات برصيد أربعة أهداف، ليدخل سباق الهدافين ويسجل اسمه كثالث لاعب ليبي يسجل «هاتريك» في تاريخ مشاركات «فرسان المتوسط» بالتصفيات الأفريقية، بعد ثلاثية كل من أحمد المصلى في شباك ساوتومي العام 2003، وثلاثية محمد زعبية في ساوتومي أيضا العام 2015، ويصبح سلتو ثالث هدافي التصفيات الأفريقية الحالية برصيد أربعة أهداف، بعد كل من إيغالو هداف منتخب نيجيريا برصيد ستة أهداف، وعبد الرازق هداف بورندي بخمس أهداف، ليتساوى مع ثلاث نجوم وهدافين آخرين من بينهم النجم المصري محمد صلاح.

فوز منتخب ليبيا العريض على منتخب «القراصنة» جعل «الفرسان» بلغة الأرقام هو القوة الضاربة وصاحب أكبر رصيد من الأهداف برصيد 15 هدفا، متساويا مع المنتخب المصري على مستوى كل مجموعات تصفيات الكان.

ويعد تفوق الفرسان الكبير على سيشل هو الثاني للمنتخب في التصفيات الحالية، والأول بعد ثلاث جولات متتالية لم يتذوق خلالها طعم الانتصار، ليجدد ويعيد الأمل في المنافسة على بطاقة التأهل الثانية، بعد تعثر جنوب أفريقيا وتعادلها على ملعبها مع ضيفتها نيجيريا متصدرة المجموعة، التي خطفت بطاقة الصعود الأولى دون الحاجة لانتظار مباراة الجولة الاخيرة.

ثنائي الزمن الكروي الجميل، الجديد القديم، المدير الفني فوزي العيساوي ومعاونه أبوبكر باني ترجلا لمهمة الإنقاذ الوطنية العاجلة وكانا لها بامتياز وأعادا المنتخب إلى الواجهة في انتظار موقعة الحسم أمام جوب أفريقيا بتونس لتكون بوابة العبور والعودة إلى نهائيات الـ«كان» للمرة الرابعة وبقيادة الجهاز الفني الرابع وبعد غياب عن آخر ثلاث نسخ.