الظلم الأفريقي يطل برأسه مجددا على الكرة الليبية

عاد مجددا الظلم التحكيمي في أفريقيا ليطل برأسه على الكرة الليبية، ويتسبب في خروج الأندية من بطولتي دوري الأبطال و«الكونفيدرالية»، حيث ودع سريعا النصر والأهلي بنغازي دوري الأبطال، ومن بعدهما الاتحاد والأهلي طرابلس من «الكونفيدرالية»، قبل أن يشهد دور الـ32 مكرر من «الكونفيدرالية»، تجديد خروج النصر والأهلي بنغازي، لتخسر ليبيا الرباعي سريعا وفرصة ذهبية للظهور القوي، بعد أن أتيحت فرصة التواجد الرباعي، ولعب حكم من جيبوتي دورا محوريا في ترجيح كافة فريق حسين داي الجزائري أمام الأهلي بنغازي، الذي كان متقدما في الذهاب بالقاهرة بهدف، لكنه خسر (1/3) في العودة بالجزائر ليودع ويلحق بالنصر والأهلي طرابلس والاتحاد.

وداع رباعي سريع لأندية الفرسان بدأه الأهلي طرابلس والاتحاد.. والمعاناة مع التحكيم تتواصل

سبق والتقى في العاصمة المصرية، القاهرة، الرئيس المكلف للاتحاد الليبي لكرة القدم عبدالحكيم الشلماني، وعضو مجلس إدارة نادي النصر عادل الأوجلي في مقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، مع عدد من أعضاء اللجان الفنية بالاتحاد الأفريقي؛ وذلك لمناقشة الظلم الفادح الذي تعرضت له المنتخبات والفرق الليبية من قبل الحكام، وتقديم شكوى رسمية بهذا الخصوص، وذلك قبل حضور قرعة دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا ودور الـ 32 مكرر من كأس «الكونفيدرالية».

وكانت عديد الفرق الليبية والمنتخبات الوطنية تعرضت لظلم واضح، كما أصدرت إدارة النصر بيانا حول التحكيم الأفريقي، الذي أكدت فيه أن الحكم كان ظالما ومتحاملا ومستفزا، وما سهل من مهمته في ظلم النصر هو قلة خبرة اللاعبين الليبيين في مثل هذه المواقف الأفريقية السيئة تحكيميا، وقال بيان النصر: «نحن ندفع ثمن عدم وجود أي تأثير أو ثقل لاتحاد الكرة الليبي في أجندات الاتحاد الأفريقي».

وعانت ليبيا مع «كاف» كثيرا في وقت قصير، فلم يكن الماضي بعيدا، عندما أصدر رئيس الاتحاد الأفريقي السابق، الكاميروني عيسى حياتو، فرمانه الممتد أثره حتى الآن بحرمان منتخبات وأندية ليبيا من اللعب على أرضها ووسط جماهيرها، رغم أن ظروف ليبيا مشابهة بكثير لدول أفريقية كانت تعاني ويلات الحروب في كثير من المناسبات والبطولات، لتعاني فرق ومنتخبات ليبيا هذا الظلم الجائر، فأصبحت الفرق الليبية تقيم المعسكرات الخارجية وتلعب مبارياتها في الخارج وتتكبد في ذلك معاناة السفر والمصاريف والإقامة والتنقل من مكان إلى آخر.

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وترجع وقائع الفساد في القارة السمراء إلى عهد رئيس «كاف» السابق، الكاميروني عيسى حياتو، الذي عـزل في الانتخابات الأخيرة بالخسارة أمام الرئيس الحالي أحمد أحمد، بعد كشف سلسلة فساد كان على رأسها ليلحق بالسويسري جوزيف بلاتر، بعد قرار لجنة القيم والأخلاق داخل «فيفا» بإيقاف كل من بلاتر، وميشيل بلاتيني رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وجيروم فالكه السكرتير العام السابق لـ«فيفا»؛ بسبب اتهامات تتعلق بالفساد المالي، ولم تخش ليبيا بطش الكاميروني عيسى حياتو وكانت أولى الدول العربية في الشمال الأفريقي إعلانا لموقفها الحاسم بدعم غريمه أحمد أحمد في انتخابات العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، والفائز بها أحمد أحمد من مدغشقر بواقع 34 صوتا، و20 لحياتو لينهي بها مسيرته التي امتدت إلى حكم الكرة بالقارة السمراء على مدار سبع دورات متتالية.

من جانبه أعلن رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم جمال الجعفري ثقته في رفع الحظر عن الملاعب ببلاده قريبا، بعد ما لمسه من تجاوب رئيس الاتحاد الأفريقي «كاف» أحمد أحمد تجاه هذا الملف المعلق منذ سنوات، وتحديدا في عهد سلفه الكاميروني عيسي حياتو الذي اتخذ القرار في أعقاب أحداث التوتر السياسي السائد، لكن الجعفري الذي تقلد مؤخرا منصبا رفيعا برئاسة اتحاد شمال أفريقيا، كشف خطوات جادة وإيجابية تمهيدا لعودة الأندية والمنتخبات للظهور مجددا للعب وسط أرضها وجماهيرها.

وقال الجعفري، في تصريحات خاصة من قبل إلى جريدة «الوسط»، أثناء تواجده في القاهرة: «نجحنا في استثمار تجمع دول الاتحاد الأفريقي، وقمنا بعمل اتصالات ومشاورات كثيرة، أبرزها مع رئيس الكاف السيد أحمد أحمد، وكان على رأس الملفات بالطبع، ملف رفع الحظر، حيث أكد تجاوبه الشديد مع الطلب، وأكد أنه سيزور ليبيا قريبا لبحث الأمر بنفسه، كما سيسبق زيارته، توافد لجنة دولية لعمل تقرير عن الأجواء الخاصة بالملاعب والمنشآت، ومدى استعدادها لاستقبال الجماهير في المباريات، كما سيتم تقييم الوضع الأمني عن قرب».

«الجميع يرحب برفع الحظر عن الملاعب الليبية، سواء على صعيد الاتحاد الدولي أو الأفريقي، بشرط أن تستقر الأوضاع الأمنية»

وأضاف بالقول: «الجميع يرحب برفع الحظر عن الملاعب الليبية، سواء على صعيد الاتحاد الدولي أو الأفريقي، بشرط أن تستقر الأوضاع الأمنية، لذا ننتظر جميعا ما ستسفر عنه الأحداث القريبة لتكوين صورة عامة وشاملة، يمكن على أثرها استقبال رئيس الكاف بإيجابية وإقناعه بأحقية تنفيذ الطلب، فهي فرصة جديدة أرجو أن تساعدنا الظروف على استثمارها هذه المرة، فأنا مسؤول مسؤولية كاملة عن سلامة جميع عناصر اللعبة في ليبيا، لذا أسعى بكل جهدي لاستكمال هذا الملف من خلال أبوابه الشرعية والمتمثلة في الاتصالات المستمرة مع الحكومة في الداخل، التي تقف بجانبنا وتساعدنا، ولا نملك جميعا إلا الرهان على عنصر الوقت، لتأكيد أحقية الجمهور الليبي في رؤية لاعبيه داخل المستطيل الأخضر، سواء على صعيد الأندية أوالمنتخبات التي أرهقت كثيرا بقرار اللعب في الخارج ذهابا وإيابا، وهو ما سيتم قريبا».

المثير أن فضائح القارة السمراء لم تنته عند هذا الحد، بل امتدت في الوقت نفسه إلى قضية أخرى فجرها الـ«كاف» بنفسه، حيث يسعى لتطهير نفسه بنفسه، بعد أن كشف تحقيق سري استغرق عامين عن كرة القدم في أفريقيا، وتحديدا في غانا، فضيحة فساد مالي طالت أكثر من 100 من الحكام ومسؤولين أفارقة، تلقوا رشاوى مالية للتلاعب في مباريات محلية ودولية، ووثقت الوقائع بالفيديو، حيث أجرى صحفي غاني متخف، يطلق على نفسه اسم «أناس»، التحقيق ونجح في تصوير أكثر من مئة مسؤول أفريقي في كرة القدم وهم يقبلون النقود من صحفيين متخفين من أجل التلاعب في مباريات محلية بغانا، ومباريات دولية تخص فرقا أفريقية أخرى، في انتهاك واضح لقواعد الرياضة، ليثير إعلان قضية الفساد الضخمة اهتماما كبيرا في غانا وخارجها، خاصة أنها أثرت في اللعبة الشعبية الأولى في القارة، وربما أدت إلى هزيمة فرق ومنتخبات على يد حكام ومسؤولين فاسدين.

من جانبها عقدت لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم اجتماعا لاتخاذ قرارات بشأن حالات الحكام الذين تم ذكرهم في وسائل الإعلام في قضايا فساد، وتم اتخاذ قرارات بإيقاف عدد من حكام غانا وهم لاثبريدغ ريجينالد «حكم»، وديفيد لاريا «حكم مساعد» (مدى الحياة)، وفليشر سيسيل «حكم»، وأودراوجو داوود «حكم»، وناتانيير إيريك «حكم مساعد»، وساليفو مالك «حكم مساعد»، وتيريزا أكونجيام «حكمة مساعدة»، ولنغتون جوزيف «محاضر فني» عشر سنوات.

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