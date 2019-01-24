مفاجأة.. اختفاء عودة والأهلي طرابلس يحذره ببيان

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 24 يناير 2019, 10:13 مساء
محمد عودة

حذرت إدارة النادي الأهلي بنغازي، المدير الفني لفريق الكرة الأول محمد عودة، من عدم عودته للعمل مع الفريق غدًا.

 وأكدت إدارة الأهلي بنغازي في بيان نشرته مساء اليوم على صفحة النادي بـ«فيسبوك»، أنه في حالة عدم عودة محمد عودة غدًا سيتم تطبيق شروط العقد الجزائية بحقه واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة ضدة وبما يضمن حق النادي. 

يشار إلى أن عودة رفض العودة مع بعثة الفريق القادمة من تونس إلى مطار بنينا بعدما خاضت مباراتها أمام نصر حسين داي الجزائري بدور الـ 32 مكرر من بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية، وخسرها الأهلي 1 - 3 وودع البطولة.

جدير بالذكر، أنه تردد مؤخرًا أن إدارة فندق إقامة الأهلي بنغازي فب الجزائر، إحتجزت الجهازين الفني والإدار، وسمحت للاعبين بالمغادرة، لحين دفع فاتورة الإقامة، وهذا ما نفته إدارة الأهلي أمس على صفحة النادي.

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