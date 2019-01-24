اسمهان والقنطري: هيئة الرياضة ملتزمة بتطوير منشأت الشرقية وجنوبها

بشير القنطري أثناء إستقباله عضو مجلس النواب عن دائرة بنغازي أسمهان بالعون (صفحة الهيئة)

التقى ظهر اليوم رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة بشير القنطري، بعضو مجلس النواب عن دائرة بنغازي اسمهان عبدالقادر بالعون، لاستعراض خطط الهيئة لتطوير المنشآت الرياضية بدعم ومتابعة رئيس الهيئة.

من جانبها، أكدت عضو مجلس النواب، أن مثل هذه المبادرات تحقق تنمية شاملة للقطاع الرياضي في ليبيا لتكون رافداً مهماً في دعم ورفع كفاءات الأندية الرياضية و المؤسسات الشبابية بشكل عام، وفقًا لـ«صفحة هيئة الشباب والرياضة».

وأضافت بالعون: «تم التطرق لأوضاع الأندية بالمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي والمدينة الرياضية بنغازي، والمجهودات المبذولة من قبل الهيئة بالاهتمام وقرب افتتاح ملعبي بنينا بنغازي والبلدي اجدابيا بعد خطة الصيانة التي شملتهم مؤخراً».

وعلى هامش هذا اللقاء أكد د.بشير القنطري أن رفع مستوى الأندية الرياضية وتحسين أوضاعها شعار وضعته الهيئة العامة للشباب والرياضة ضمن أولوياتها رغبة منها في توفير البيئة المناسبة لتقديم كل ما يمكن تقديمه لشباب ليبيا.

