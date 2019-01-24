فئات المروج والنصر والأهلي بنغازي أبطالًا لطائرة الشرقية

ناشئو المروج يحتفلون بتتويجهم ببطولتي دوري وكأس الطائرة (صفحة المروج)

تُـوج فريق الناشئين تحت 17 سنة بنادي المروج بدوري وكأس الطائرة، بعد تغلبه على النصر بثلاثة أشواط نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما، مساء أمس، بمجمع سليمان الضراط ببنغازي.

‎‏واحتل فريق المروج المركز الأول في فئة تحت 17 سنة، يليه نادي النصر، ثم الهلال في المركز الثالث

وحقق فريق المروج عددًا من الجوائز الفردية، حيث تحصل أسامة محمود على جائزة أفضل لاعب سنتر، والصادق محمد أفضل لاعب ليبيرو، فيما حصل محسن إدريس على جائزة اللاعب الشامل.

وفي فئة البراعم توج النصر بلقبي الدوري والكأس، وعلى مستوى فرق الأواسط، فاز فريق الأهلي بنغازي ببطولتي الدوري والكأس.

