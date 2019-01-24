المرجيني بدلًا من خميس في المدينة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 24 يناير 2019, 07:20 مساء
المدرب علي المرجيني (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت إدارة نادي المدينة تعاقدها مع المدرب الوطني علي المرجيني، ليتولى القيادة الفنية لفريق الكرة الأول خلال المرحلة المقبلة، خلفًا للمدرب السابق جمال خميس .

وأنهت إدارة نادي المدينة الارتباط مع المدرب جمال خميس بالتراضي، بسبب النتائج السلبية التي تعرض لها الفريق، وآخرها الخسارة على ملعبه بمصراته أمام فريق الاتحاد بثلاثية نظيفة.

وكان المرجيني قدم استقالته من تدريب السويحلي بعد خسارة أمام الاتحاد بثلاثية نظيفة.

وسبق أن نجح المرجيني في قيادة السويحلي إلى وصافة الدوري الليبي عام 2016 لأول مرة في تاريخه
وكان المرجيني قد فك ارتباطه مؤخرًا مع فريق السويحلي وذلك بعد .
 

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