المسابقات تتراجع عن قرارها في بشأن مباراة الأهلي طرابلس والمحلة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 24 يناير 2019, 05:21 مساء
رئيس لجنة مسابقات اتحاد القدم الهادي السويطي «وسط» (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم، تأجيل مباراة الأهلي طرابلس والمحلة ببطولة الدوري، لحين البت في قرار الطعن المقدم من نادي المحلة.

وأوضح رئيس اللجنة الهادي السويطي، في تصريحات لقناة «ليبيا الرياضية»: «تم تأجيل المباراة بعد أن تقدّمت إدارة نادي المحلة بطعن في قرار إكمالها.

وأوقف الحكم السنوسي الحبيب، مباراة الأهلي طرابلس والمحلة، في الجولة الخامسة من بطولة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم عند الدقيقة 11 بسبب دخول جماهير الأهلي طرابلس ملعب الخمس، فيما كانت المباراة ستلعب بدون حضور الجمهور.

وسبق أن أعلنت لجنة المسابقات إكمال ما تبقى من عمر المباراة على نفس الملعب وبطاقم تحكيمها، إلا أن المحلة اعترض وطالب بنقاط اللقاء.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير خيري - الكهرباء وحروب الميليشيات في طرابلس!
كاريكاتير
قيادات مصراتة يطالبون بكشف معرقلي الترتيبات الأمنية والاقتصادية ويرفضون «عسكرة ...
ليبيا
أيمن الأعتر يغني «لا أراك» باللهجة الخليجية
ثقافة وفن
السوق الموازية: ارتفاع جماعي للعملات أمام الدينار الليبي
ليبيا
تقرير: آخر مستجدات ونتائج الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم
رياضة محلية
محافظ «المركزي» يبحث عودة عمل السفارة الفرنسية
ليبيا
ميلانيزي: أمن إيطاليا يرتبط بإعادة الاستقرار إلى ليبيا
ليبيا
عمدة باليرمو: إيطاليا زودت ليبيا بأموال تمنح لتجار البشر
ليبيا
كاركاتير حليم - مجلس النواب .. استفتاء على الدستور أم انتخابات رئاسية
كاريكاتير
المبعوث الأممي: مستعجل على الانتخابات أكثر من الليبيين
ليبيا
غسان سلامة يوضح تصريحاته الأخيرة بشأن الجنوب
ليبيا
جريدة تشادية: الموساد زود ديبي بمعلومات بشأن متطرفين في ليبيا
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

شيء في السيارة لم يتغير منذ 100 عام.. تعرف عليه