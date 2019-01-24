المسابقات تتراجع عن قرارها في بشأن مباراة الأهلي طرابلس والمحلة

رئيس لجنة مسابقات اتحاد القدم الهادي السويطي «وسط» (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم، تأجيل مباراة الأهلي طرابلس والمحلة ببطولة الدوري، لحين البت في قرار الطعن المقدم من نادي المحلة.

وأوضح رئيس اللجنة الهادي السويطي، في تصريحات لقناة «ليبيا الرياضية»: «تم تأجيل المباراة بعد أن تقدّمت إدارة نادي المحلة بطعن في قرار إكمالها.

وأوقف الحكم السنوسي الحبيب، مباراة الأهلي طرابلس والمحلة، في الجولة الخامسة من بطولة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم عند الدقيقة 11 بسبب دخول جماهير الأهلي طرابلس ملعب الخمس، فيما كانت المباراة ستلعب بدون حضور الجمهور.

وسبق أن أعلنت لجنة المسابقات إكمال ما تبقى من عمر المباراة على نفس الملعب وبطاقم تحكيمها، إلا أن المحلة اعترض وطالب بنقاط اللقاء.

