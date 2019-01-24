إقامة بطولة المنطقة الغربية للقوة البدنية يومي الجمعة والسبت القادمين بطرابلس

بطولة المنطقة الغربية للقوة البدنية. (أرشيفية: الإنترنت)

يقيم الاتحاد الفرعي للقوة البدنية (المنطقة الغربية) يومي الجمعة والسبت القادمين بقاعة 17 فبراير للألعاب بطرابلس، بطولة المنطقة للموسم الرياضي 2019، بمشاركة 83 رياضيا يمثلون الأندية المنتسبة للاتحاد، تحت إشراف اللاتحاد الليبي للعبة.

وقال مصدر بالاتحاد الفرعي الأربعاء، إن منافسات البطولة ستجرى في أوزان اللعب (59-66-74-83-93-120-+120) كيلوجراما، لفئات (تحت الناشئين- الناشئين- الكبار- أساتذة1، أساتذة2، أساتذة3).

وأوضح المصدر أن الأندية التي قدمت وثائق تسجيلها واستوفت شروط المشاركة في البطولة هي الشروق، اسبيعة، الخمس، الاتحاد المصراتي، باب البحر، الشروق الزنتان، التحرير، صالة العامري.