اكتمال مباراة أهلي طرابلس والمحلة في قبضة الاتحاد

علمت «بوابة الوسط» أن لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم، انتهت إلى قرار يقضي بحتمية تكلمة مباراة أهلي طرابلس والمحلة، في الموعد الذي حُدِّد سلفًا وهو عصر غدٍ بملعب الخمس، وبنفس الطاقم التحكمي، على أن تبدأ المباراة من الدقيقة 11، وبتقدم الهلي طرابلس بهدف، حسب ما كانت عليه نتيجة المباراة قبل تةقفها.

من جانبها، تقدمت إدارة المحلة باحتجاج رسمي لاتحاد الكرة على قرار لجنة المسابقات بإعادة مباراة فريقها مع الأهلي طرابلس التي تم إيقافها بعد 18 دقيقة من انطلاقها أمس، بسبب دخول جماهير الأهلي إلى ملعب المباراة، وهو ما يخالف قرار لعب اللقاء دون جماهير.

