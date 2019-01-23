باني يخرج عن صمته ويتحدث عن مواجهة جنوب أفريقيا

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | الأربعاء 23 يناير 2019, 07:57 مساء
أبوبكر باني

أكد المدرب العام للمنتخب الليبي لكرة القدم، أبوبكر باني، أن أول تجمع للمنتخب الوطني سيكون نهاية فبراير المقبل بحضور اللاعبين المحليين، ضمن الاستعدادات لمباراة جنوب أفريقيا الحاسمة للتأهل لنهائيات أمم أفريقيا بالقاهرة 2019.

وقال باني في تصريحات إلى قناة «ليبيا بانوراما»: «الأكثر جاهزية بدنيًّا هم اللاعبون المحترفون، وسنحاول تقريب المستوى مع اللاعبين المحليين الذين ليست لديهم جاهزية تامة بسبب تأخر انطلاق الدوري».

وأضاف باني: «سأزور مع المدير الفني فوزي العيساوي، تونس لنفاضل بين ملعبي قابس وصفاقس، لنقيم على أحدهما المباراة».

وكشف باني أنه شاهد أغلب مباريات الدوري الليبي الممتاز، وأضاف: «الملاعب للأسف لا تساعد على تقديم لاعبينا مستوى جيدًا، باستثناء ملعب مصراتة، فمباراتنا أمام جنوب أفريقيا تريد لاعبيبن على مستوى عالٍ من الجاهزية، وكذلك جماهير كبيرة تساند الفريق طوال زمن المباراة».
 

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