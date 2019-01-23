المحلة: لن نذهب إلى الخمس لإكمال مباراة الأهلي طرابلس

فريق الكرة الأول بنادي المحلة (بوابة الوسط)



قررت إدارة نادي المحلة، عدم السفر إلى مدينة الخمس غدًا، لإكمال مباراة الفريق مع الأهلي طرابلس، حسب قرار لجنة المسابقات باتحاد الكرة الليبي.

وتقدمت إدارة المحلة باحتجاج رسمي لاتحاد الكرة على قرار لجنة المسابقات بإعادة مباراة فريقها مع الأهلي طرابلس التي تم إيقافها بعد 18 دقيقة من انطلاقها أمس، بسبب دخول جماهير الأهلي إلى ملعب المباراة، وهو ما يخالف قرار لعب اللقاء دون جماهير.

وقدم المحلة الاحتجاج بشكل رسمي للاتحاد الفرعي بطرابلس، وفقًا للوائح والقوانين، وتم قبول الاحتجاج من حيث الشكل، وينتظر المحلة القرار النهائي على مضمون الاحتجاج.

