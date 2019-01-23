أنباء عن احتجاز الجهاز الفني بفندق جزائري.. والأهلي بنغازي ينفي ويتوعد

إدعت تقارير إعلامية، أن فريق الأهلي بنغازي لايزال إلى الآن لم يغادر الأراضي الجزائرية، لأن النادي لم يسدد فواتير الفندق الذي نزلت فيه بعثة الفريق الليبي.

ووفقًا لقناة «218» فإن إدارة النادي تحاول التوصل لاتفاق بأن تسمح إدارة الفندق بمغادرة اللاعبين، على أن تحتجز إدارة الفندق الإداريين والمدير الفني محمد عودة ومساعديه، إلى أن يتدبروا المبلغ المطلوب.

من جهة آخرى، رد الأهلي بنغازي على ما أسماه «إدعاءات» وكتب بصفحنه الرسمية: «فريقنا الأول لكرة القدم وصل مساء الأمس لدولة تونس , وننفي ما تتداوله بعض الصفحات الممنهجة، التي تسعى إلى خلق بلبلة إعلامية حول النادي الأهلي دون غيره , وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بردع هذه التصرفات غير المسؤولة» .

وخاض فريق الأهلي بنغازي في الجزائر، يوم السبت الماضي، مباراة أمام فريق نصر حسين داي، مباراة الإياب في دور الـ32 مكرر للكونفيدرالية الأفريقية، وخسر 1-3 ليغادر البطولة.

