بلدي زوارة يدعم «الجزيرة» بمشروع استثماري

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأربعاء 23 يناير 2019, 05:33 مساء
من الإجتماع الذي أقيم بين بلدي زوارة وتسييرية نادي الجزيرة 23 يناير 2019 (صفحة بلدي زوارة)

قرر المجلس البلدي زوارة دعم نادي الجزيرة بتمليك مشروع استثماري جاهز، المتمثل في السوق الشعبية التابعة للبلدية؛ لاستثماره والانتفاع بإيراداته، بالإضافة إلى استثمار كورنيش المدينة والواجهة البحرية لمدينة زوارة، وإبرام عقود الانتفاع مع المستثمرين لهذا الكورنيش باسم نادي الجزيرة.

جاء ذلك في الاجتماع الذي ضم مجلس بلدي زوارة واللجنة التسييرية لنادي الجزيرة، اليوم، بقصر الضيافة، لمناقشة ووضع آلية لحل كل المشاكل التي تعاني منها هذه المؤسسة العريقة والتي تعتبر من أهم المؤسسات بالمدينة ويلتف حولها كل أهالي البلدية ويدفعوا لها الغالي والنفيس من أجل أن تقوم بدورها على أكمل وجه.

وانتهى الاجتماع بالاتفاق على أن يكون الأسبوع القادم موعداً للتسليم والاستلام والتوقيع علي محضر الاتفاق.
 

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