إيطاليان يحاضران مدربي السباحة الليبية في «ذات الصواري»

من الدورة التدريبية للخبيرين الطليان بنادي ذات الصواري (بوابة الوسط)

تتواصل لليوم الثالث على التوالي بنادي «ذات الصواري» بطرابلس، دورة معلمي السباحة، المستوى الأول، التي يشرف عليها الاتحاد الليبي للعبة ويحاضر فيها الخبيران الإيطاليان مارك مينشيلي وفالتر بولناني.

ويشارك في الدورة 35 متدربًا، حيث أُلقيت خلال اليومين الماضيين محاضرات نظرية للمحاضرالإطالي مينشيلي، مدعمة بالأشرطة التي توضح المبادئ الأساسية وعلوم السباحة وأهمية التدريبات اليومية في صالات الحديد والماء وفقًا لبرنامج معد من قبل أخصائيين في اللياقة البدنية.

وسوف تنتهي الدورة يوم الجمعة، حيث سيتم إجراء امتحانات ومنح شهادات للمشاركين.

وتأتي هذه الدورة سعيًا من الاتحاد الليبي لنشر اللعبة والرقي بالسباحة الليبية إلى مصاف الدول المتقدمة.

كما تأتي ضمن الاتفاقية الليبية- الإيطالية في رياضة السباحة، وحسب المعلومات فإنه سيتم إقامة دورات أخرى متقدمة للمدربين والسباحين الليبيين.

