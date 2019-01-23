الأخضر يزحف نحو الصدارة وخليج سرت «محلك سر»

من إحدى تدريبات فريق الأخضر (صفحة النادي)

حقق فريق الأخضر انتصاره الرابع على التوالي ضمن منافسات الأسبوع الخامس من الدوري الليبي لكرة القدم، بفوزه اليوم على خليج سرت بهدف دون رد.

شهدت المباراة أداءً ضعيفًا من كلا الفريقين، إلا أن الدقيقة 53 شهدت أخطر الفرص التي ترجمها مهاجم الأخضر، المحترف ماتي، إلى هدف الفوز والمباراة الوحيد.

بهذه النتيجة حصل الأخضر على العلامة الكاملة 12 نقطة من أربع مباريات خاضها في المسابقة حتى الآن، ولديه مباراة مؤجلة مع أهلي بنغازي، فيما توقف رصيد خليج سرت «محلك سر» عند نقطة واحدة من أربع مباريات، ولديه مباراة مؤجلة مع النصر.

