تقرير: آخر مستجدات ونتائج الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم

منافسات سابقة في الدوري الليبي لكرة القدم (أرشيفية : الإنترنت)

يشهد ملعب البيضاء، اليوم الأربعاء، آخر مباريات الأسبوع الخامس للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، والتي ستجمع الأخضر بخليج سرت.

وضعية الفريقين مختلفة تمامًا، الأخضر يتصدر المجموعة الثانية وبالعلامة الكاملة 9 نقاط من 3 مباريات، وخليج سرت بنقطة واحدة من ثلاث مباريات، في الوقت نفسه تم تأجيل مباراتي النصر والتعاون ونجوم أجدابيا أمام الأهلي بنغازي.

وسبق وتعادل المدينة والشط دون أهداف، بينما فاز التحدي على دارنس بهدفين لصفر، وفاز الاتحاد على الوحدة بهدفين لصفر، وتعادل الخمس والأولمبي دون أهداف.

وفاز شباب الجبل على الهلال بهدف، وأوقفت مباراة الأهلي طرابلس والمحلة بسبب دخول الجمهور إلى مدرجات الملعب.

وشهد أمس الثلاثاء تعادل الاتحاد المصراتي مع أبوسليم دون أهداف، والصداقة فاز على الأنوار بهدف، والسويحلي على رفيق بأربعة أهداف لهدفين.