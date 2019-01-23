تقرير: آخر مستجدات ونتائج الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأربعاء 23 يناير 2019, 01:53 مساء
منافسات سابقة في الدوري الليبي لكرة القدم (أرشيفية : الإنترنت)

يشهد ملعب البيضاء، اليوم الأربعاء، آخر مباريات الأسبوع الخامس للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، والتي ستجمع الأخضر بخليج سرت.

وضعية الفريقين مختلفة تمامًا، الأخضر يتصدر المجموعة الثانية وبالعلامة الكاملة 9 نقاط من 3 مباريات، وخليج سرت بنقطة واحدة من ثلاث مباريات، في الوقت نفسه تم تأجيل مباراتي النصر والتعاون ونجوم أجدابيا أمام الأهلي بنغازي.

وسبق وتعادل المدينة والشط دون أهداف، بينما فاز التحدي على دارنس بهدفين لصفر، وفاز الاتحاد على الوحدة بهدفين لصفر، وتعادل الخمس والأولمبي دون أهداف.

وفاز شباب الجبل على الهلال بهدف، وأوقفت مباراة الأهلي طرابلس والمحلة بسبب دخول الجمهور إلى مدرجات الملعب.

وشهد أمس الثلاثاء تعادل الاتحاد المصراتي مع أبوسليم دون أهداف، والصداقة فاز على الأنوار بهدف، والسويحلي على رفيق بأربعة أهداف لهدفين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

المصري رامي مالك ينافس كريستيان بايل في ترشيحات الأوسكار
ثقافة وفن
اتحاد الكرة: إكمال مباراة الأهلي طرابلس والمحلة بهذه الشروط
رياضة محلية
كاركاتير حليم - مجلس النواب .. استفتاء على الدستور أم انتخابات رئاسية
كاريكاتير
المبعوث الأممي: مستعجل على الانتخابات أكثر من الليبيين
ليبيا
غسان سلامة يوضح تصريحاته الأخيرة بشأن الجنوب
ليبيا
جريدة تشادية: الموساد زود ديبي بمعلومات بشأن متطرفين في ليبيا
ليبيا
الجيش يعلن مقتل عنصرين «إرهابيين» في درنة
ليبيا
كاركاتير خيري - لا للميليشيات في طرابلس!
كاريكاتير
أهمها انتخاب الرئيس.. «النواب» يناقش عددًا من مشاريع القوانين
ليبيا
المبعوث الأممي يشيد بجهود مشايخ ورفلة لوقف اشتباكات جنوب العاصمة
ليبيا
إيطاليا تطالب الاتحاد الأوروبي بمعاقبة فرنسا لأنها تساهم في «إفقار أفريقيا»
دولى
ليبيا تحسم موعد مباراة جنوب أفريقيا المصيرية
رياضة محلية
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

احم أسنانك في خطوات بسيطة