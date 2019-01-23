سوسن حنيش رئيسًا للجنة الرياضة والبيئة

دكتورة سوسن حنيش (فيسبوك)

تنفيذًا لتوصيات مؤتمر تولي المرأة الليبية مناصب قيادية فى الرياضة، أصدر رئيس اللجنة الأولمبية دكتور جمال الزروق قرارًا بتشكيل لجنة الرياضة والبيئة برئاسة دكتورة سوسن حنيش ونائبها معمر الرطب والمقرر زهرة الدهماني وعضوية مديحة يونس وعبد الناصر العبانى وحاتم سليمان.

وأسندت للجنة العديد من المهام من بينها توظيف الرياضة وأنشطتها من أجل البيئة المستدامة وتطوير وعي الرياضيين والجماهير بأهمية البيئة والمحافظة عليها والتواصل مع المنظمات والمؤسسات واللجان المحلية فى الشأن المشترك للتشاور فى كيفية استخدام الاستراتيجيات الداعمة فى الحفاظ على البيئة وحمايتها.

وترفع اللجنة تقارير دورية بنتائج أعمالها إلى رئيس الأولمبية الليبية مباشرة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.