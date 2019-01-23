ندية وتشويق في شطرنجية طرابلس

جانب من منافسات سابقة في الشطرنج الليبي (أرشيفية : الإنترنت)

ازدادت بطولة الشطرنج بمدينة طرابلس إثارة وتشويقًا بعد تعادل المتصدرين هاشم النعمي ومحمد السوري في الجولة السابعة أمس الثلاثاء.

وفي أبرز النتائج فاز جمال العريفي على أحمد عثمان، والمسماري على العائب، ومحسن الدغري على هشام مصباح، وخالد فرنكة على مفتاح الأغا، وحمزة الدبار على عمر سرتية.



يتواجد ثلاثة لاعبين في الصدارة بست نقاط لكل منهم، وهم: محمود المسماري وجمال العريفي وهاشم النعمي ومن خلفهم محمد السوري بـ5.5 نقطة، وكوكبة من اللاعبين بـ5 نقاط وهم: حمزة الدبار ومحسن الدغري وأحمد عثمان وخالد فرنكة وعبدالحميد السني.



وتقام أهم المباريات في الجولة الثامنة بين هاشم النعمي ومحمود المسماري، وجمال العريفي يتبارى مع محمد السوري، ومحسن الدغري مع عبدالحميد السني، وحمزة الدبار مع عبدالفتاح الهديري.