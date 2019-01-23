منتخب اليد 2002 في بطولتي شمال أفريقيا والمتوسط

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأربعاء 23 يناير 2019, 11:59 صباحا
منتخب ليبيا لكرة اليد مواليد 2002 (المركز الإعلامي)

أكد مقرر لجنة المنتخبات باتحاد كرة اليد، شكري العطوشي، أن الجهاز الفني لمنتخب ليبيا مواليد 2002 استقر على اختيار 20 لاعبًا لتمثيل ليبيا في بطولتي شمال أفريقيا بتونس والبحر المتوسط بمصر.

وأضاف العطوشي في تصريحات خاصة إلى «بوابة الوسط» الأربعاء أن تجمعًا للمنتخب سيقام بطرابلس في 7 فبراير المقبل يتواصل لخمسة أيام، تحت إشراف المدربين أسامة المسلاتي وحاجي المالطي، يتوجه بعده الفريق لتونس للمشاركة في بطولة شمال أفريقيا التي تنطلق في 13 فبراير المقبل، بمشاركة منتخبات ليبيا وتونس والجزائر والمغرب.

واختتم قائلاً: «عقب البطولة يتوجه المنتخب لمصر للمشاركة في بطولة البحر المتوسط مواليد 2002 التي تستضيفها مدينة بورسعيد في الفترة من 17 إلى 24 فبراير المقبل بمشاركة منتخبات ليبيا ومصر وتونس والجزائر والمغرب وتركيا ومونتيغرو (الجبل الأسود) وفرنسا وإيطاليا، بالإضافة إلى مشاركة ثلاثة منتخبات كضيوف شرف، وهي السعودية والإمارات ورومانيا».

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