سلة واحدة تمنح أهلي بنغازي فوزا على خالد بن الوليد

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الثلاثاء 22 يناير 2019, 10:43 مساء
من مباراة سابقة للأهلي بنغازي والهلال في كرة السلة (صفحة الأهلي بنغازي)

حقق فريق السلة الأول بنادي الأهلي بنغازي، فوزًا صعبًا على فريق خالد بن الوليد «79 / 77»بفارق سلة واحدة، ضمن منافسات الجولة الرابعة للدوري الممتاز الليبي.

تقدم الأهلي بنغازي في الربع الأول من المباراة 20 / 14، وفي الربع الثاني، سجل خالد بن الوليد 24 نقطة، فيما سجل الأهلي بنغازي 18 نقطة، ليتعادل الفريقان 38 / 38. وفشهد الربع الثالث تعادلًا في التسجيل «16 / 16» ليتعادل الفريقان مجددا 54 / 54، وفي الشوط الربع الرابع أضاف الأهلي 25 نقطة مقابل 23 لخالد بن الوليد، لتنتهي المباراة بفوز أهلي بنغازي بفارق سلة واحدة 79 / 77.
 

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