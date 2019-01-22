سلة واحدة تمنح أهلي بنغازي فوزا على خالد بن الوليد

من مباراة سابقة للأهلي بنغازي والهلال في كرة السلة (صفحة الأهلي بنغازي)

حقق فريق السلة الأول بنادي الأهلي بنغازي، فوزًا صعبًا على فريق خالد بن الوليد «79 / 77»بفارق سلة واحدة، ضمن منافسات الجولة الرابعة للدوري الممتاز الليبي.

تقدم الأهلي بنغازي في الربع الأول من المباراة 20 / 14، وفي الربع الثاني، سجل خالد بن الوليد 24 نقطة، فيما سجل الأهلي بنغازي 18 نقطة، ليتعادل الفريقان 38 / 38. وفشهد الربع الثالث تعادلًا في التسجيل «16 / 16» ليتعادل الفريقان مجددا 54 / 54، وفي الشوط الربع الرابع أضاف الأهلي 25 نقطة مقابل 23 لخالد بن الوليد، لتنتهي المباراة بفوز أهلي بنغازي بفارق سلة واحدة 79 / 77.

