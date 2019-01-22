خمسة فرق تتأهل لخماسي «المصغرة» عن جبل نفوسة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 22 يناير 2019, 10:16 مساء
من إحدى مباريات كرة القدم المصغرة (أرشيفية: الإنترنت)

ضمنت خمسة فرق التأهل للدور الخماسي عن المجموعة الخامسة لأندية جبل نفوسة بالدوري الليبي لكرة القدم المصغرة.

والفرق التي ضمنت التأهل هي: النجم الرابطي والمسيرة في بئر الغنم، ويفرن والنصر في الزنتان، والوحدة في غريان، وفقًا لقناة «218».

وتأهل فريقا يفرن والنصر بعد تفوقهما على الإزدهار بالقلعة، وناصر غريان، بركلات الترجيح، بينما حسم النجم الرابطي تأهله بفوزه على فريق القصر بفرسطا بهدفين لهدف، وبنفس النتيجة تأهل الوحدة بغريان على حساب الوحدة بالرحيبات، وتأهل المسيرة بالقلعة، بعد فوزه على فريق التحدي طبقة، بأربعة أهداف لهدفين.
 

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