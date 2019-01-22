المحلة يطالب بنقاط الأهلي طرابلس

من مباراة سابقة بين الأهلي طرابلس والمحلة (أرشيفية: الإنترنت)

طالب نادي المحلة، لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم، باحتساب مباراة فريقه أمام الأهلي طرابلس لصالحه بنتيجة هدفين دون مقابل، وفق قانون العقوبات «المادة رقم 77 والفقرة الثالثة» المسير لمنافسات كرة القدم.

وتقرر سلفًا أن تقام أمس مباراة الأهلي طرابلس والمحلة دون جمهور «30 من كل فريق»، ضمن منافسات المرحلة الخامسة للدوري الممتاز، إلا أن عددًا من الجماهير المحسوبة على الأهلي طرابلس دخلوا إلى ملعب الخمس، فتوقف اللقاء لهذا السبب.

ووفقًا للبيان الذي أصدره مجلس إدارة الخمس، ونشرته صفحة قناة «2018»: «هناك جمهور وصل حتى دكة بدلاء الفريق وفي جعبته سلاح وقام بتهديد لاعبي المحلة، ما جعل اللاعبين يضطرون لعدم إكمال اللقاء».

وتوقف اللعب بطلب من إداري فريق المحلة، لمدة 17 دقيقة، ثم عاد الفريقان للعب 6 دقائق، قبل التوقف مرة أخرى، وذلك بسبب احتجاج لاعبي المحلة على وجود الجمهور داخل الملعب.

يشار إلى أن لجنة المسابقات قررت صباح اليوم، إعادة المباراة بعد غدٍ، على أن يتم إكمال الوقت المتبقي من زمنها وعلى نفس الملعب وطاقم التحكيم والمراقب.

