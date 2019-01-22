الصداقة يصل للنقطة 11 ويبقي الأنوار عند الصفر

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الثلاثاء 22 يناير 2019, 07:08 مساء
لاعبو فريق الصداقة شحات قبل أحد تدريباتهم (صفحة الصداقة)


عمّـق فريق الصداقة بشحات جروح فريق الأنوار، بعد أن ألحق به الخسارة الخامسة في مبارياته الخمس التي خاضها حتى الأن ببطولة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

وتمكن فريق الصداقة من خطف هدف المباراة التي جمعته برفيق، اليوم، بملعب الصداقة بشحات، ضمن منافسات الأسبوع الخامس للدوري، أحرزه كوليبالي في الدقيقة 42.

وشهدت المباراة نقل لاعب الصداقة،عبد الحكيم أبوشنه، إلى مستشفي شحات، بسبب الإصابة.

وحاول فريق الأنوار العودة لأجواء المباراة، وتحصل على العديد من الفرص، لكن دون جدوى.

وتعد هذه الخسارة الخامسة للأنوار الذي يتواجد في آخر الترتيب بدون رصيد، فيما رفع فريق الصداقة رصيده إلى النقطة 11 من 5 مباريات.
 

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