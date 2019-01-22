50 مشاركًا في دورة الإدارة الرياضية ببنغازي

من فعاليات دورة الإدارة الرياضية (بوابة الوسط)

انطلقت، اليوم، فعاليات دورة الإدارة الرياضية، التي تنظمها اللجنة الأولمبية الليبية، وتستهدفت 50 مشاركًا، بقاعة الأكاديمية الأفريقية للدراسات في بنغازي.

ويتضمن برنامج الدورة عديد المحاضرات التي تتناول: مقدمة عامة في علم الإدارة وأنواعها ومستوياتها ومهاراتها وأساليبها ومكوناتها وعناصر اتخاذ القرار، وطرق كتابة التقارير الرياضية، وعناصر الإدارة التي تتكون من التخطيط والتنظيم والتوجيه والتقييم.

كما تناقش الدورة كيفية إدارة الأزمة، وإدارة المرافق، وتنظيم العمل الإداري بالأندية، والتعريف بالبطولات والأسس التى بجب أن تراعى في تنظيمها، وكيفية تنظيم وإدارة المنافسات بطرق «خروج المغلوب والترفيه وطرق تنظيم الدوري، وكتابة محاضر الاجتماعات والأرشفه والمحفوظات.

يذكر أن الأكاديمية سبق أن نظمت نفس الدورة بمدينة غريان، واستهدفت 40 مشاركًا، كما نُظِّمت دورة في الإعداد البدني بطرابلس وأخرى بالمرج، وورشتا عمل بمدينتي طبرق والبيضاء حول دور الإعلام الرياضي في دعم الوحدة الوطنية ونبذ التعصب والتفرقة.

