السويحلي يفوز على رفيق برباعية

فريق السويحلي الأول لكرة القدم (أرشيفية: الإنترنت)

حقق السويحلي فوزًا ثمينًا، مساء اليوم، على فريق رفيق، قوامه أربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أُقيمت بملعب مصراتة ضمن منافسات الأسبوع الخامس للدوري الليبي لكرة القدم.

بدأ السويحلي بالتسجيل في الدقيقة الأولى من المباراة عن طريق محترفه أوتيمار، وأضاف محمد المنقوش الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 45 و53، فيما أضاف الهدف الرابع للسويحلي، اللاعب علي القماطي في الوقدت بدل الضائع.

ومن جانب فريق رفيق الذي أهدر ركلة جزاء، أحرز هدفيه معاذ قنيدي في الدقيقة 82 وعلي العيساوي في الدقيقة 93، بعد أن أضاع ركلة جزاء.

بهذه النتيجة رفع فريق السويحلي رصيده إلى 12 نقطة، فيما توقف رصيد رفيق عند ثلاث نقاط من خمس مباريات.

