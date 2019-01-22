اتحاد الكرة: إكمال مباراة الأهلي طرابلس والمحلة بهذه الشروط

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الثلاثاء 22 يناير 2019, 05:48 مساء

قررت لجنة المسابقات العامة بالاتحاد الليبي لكرة القدم، إكمال ما تبقى من وقت في مباراة الأهلي طرابلس والمحلة، التي أُقيمت أمس ضمن مباريات الأسبوع الخامس للدوري الليبي الممتاز، وتوقفت بقرار من حكم المباراة السنوسي الحبيب.

ووفقًا لصفحة الأهلي طرابلس على «فيسبوك»، وجهت لجنة المسابقات، خطابين لناديي الأهلي طرابلس والمحلة، لتخطرهما بأن المباراة ستستكمل بعد غدٍ على نفس الملعب ونفس طاقم التحكيم والمراقب.

ورفض أمس الحكم إكمال المباراة استجابة لاحتجاج نادي المحلة على دخول جماهير الأهلي طرابلس إلى مدرجات ملعب الخمس أثناء المباراة، رغم اتفاق الناديين على ألا يزيد عدد جمهور كل فريق عن 30 شخصًا فقط.

وأنذر الحكم السنوسي الحبيب، مسؤولي الأهلي، مطالبًا بإخراج الجماهير، قبل أن يطلق صافرته في الدقيقة 18 من زمن اللقاء، معلنًا عدم إكمالها.

وكان الأهلي طرابلس متقدمًا بهدف على المحلة، أحرزه عبد الرحمن العمامي في الدقيقة الثانية.
 

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